Sénégal: Kaolack/ Formation et renforcement des organisations faitières - Le Canada appuie les producteurs sénégalais

Dans la poursuite du programme « Les Savoirs des Gens de la Terre » (SGT), le Conseil national de concertation et de coopération des ruraux (Cncr), en partenariat avec l'organisation canadienne de l'Union des producteurs agricoles (UPA-Développement International), a procédé hier, jeudi, à la remise de subventions aux 24 formateurs endogènes des différentes organisations faitières des régions Centre.

Pour les deux parties, ces fonds ont été dégagés au compte des paysans pour le renforcement d'une approche filière visant à apporter une plus-value aux initiatives prises par le Cncr et l'Asprodeb dans le cadre du renforcement de la production dans la filière arachide dont elles sont tributaires.

Dans la démarche, ces fonds toucheront plus tard les femmes reconnues dans le milieu de la production, la commercialisation et la transformation. Aussi, ces fonds serviront à accompagner le projet LSgt sur la formation, la synergie de base au sein des organisations et le soutien des activités et autres services à caractère économique.

Toutefois, en conformité avec la formation, ce partenariat Nord/Sud s'est ainsi efforcé à analyser le milieu d'intervention paysanne, l'histoire, le contexte et la citoyenneté entre autres. Et au terme de la formation, chaque formateur sera soutenu par ce fond en fonction d'une meilleure continuité et sécurité des actions devant suivre.