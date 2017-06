Dans le cadre de la lutte contre les inondations et les eaux usées, l'Office national de l'assainissement du Sénégal (Onas) a lancé le projet de drainage des eaux pluviales de Colobane, Reubeus et Yoff. Ce programme dont les travaux ont officiellement démarré hier, jeudi 29 juin 2017, pour une durée d'au moins 6 mois, vise à régler définitivement les problèmes d'assainissement de ces trois communes.

Une problématique pour les populations et les collectivités locales, le drainage des eaux usées et des eaux pluviales constitue un vrai casse-tête pour l'Etat. Et, c'est pour y apporter une solution que le programme d'assainissement et de drainage des eaux usées et des eaux pluviales des communes de Colobane, Rebeuss et Yoff a été lancé hier, jeudi 29 juin 2017 à l'hôtel de ville de Yoff. Alioune Badara Diop, le Directeur général (Dg) de l'Office nationale de l'assainissement du Sénégal (Onas) qui assistait à la cérémonie de lancement est revenu sur l'impact de ce projet sur les habitants des ces trois localités.

«C'est un projet qui a plusieurs composantes. D'abord une composante de drainage d'eaux pluviales qui concerne surtout les communes de Yoff, de Colobane et de reubeus». La seconde composante, déclare le Dg de l'Onas, concerne les eaux usées parce que, «pour Colobane, les travaux consistent au drainage des eaux usées dans le quartier de «Baye Laye». Et aussi réhabilité le canal d'Ouest Foire; ce projet a permis le drainage des eaux pluviales d'Ouest-Foire», a ajouté Alioune Badara Diop.

Du coté de la mairie de Yoff, l'édile Abdoulaye Diouf Sarr s'est réjoui de l'avènement de ce nouveau projet d'assainissement de sa commune. Selon le ministre de la Gouvernance locale, du Développement et de l'Aménagement du Territoire, ce projet d'assainissement permettra de résoudre le problème d'évacuation des malades au centre de santé de sa commune. Ce à travers notamment la «réhabilitation et le prolongement du canal du centre de santé Philippe Maguiliene Senghor, avec l'aménagement de l'exutoire par enrochement», a souligné Abdoulaye Diouf Sarr. Il continue en rassurant les habitants d'Ouest-Foire: «les inondations sont un problème de la population de Yoff, mais plus particulièrement des habitants d'Ouest-Foire. Ce projet permettra aux habitant d'être soulager pour l'évacuation des eaux pluviales», souligne-t-il.

Selon le secrétaire d'État à l'Hydraulique, Diène Faye, représentant le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Mansour Faye, ce projet permettra de régler définitivement le problème d'assainissement de ces trois communes. A l'en croire, d'importants programmes sont en place, déclinés sous forme de «Plan décennal d'assainissement» et qui font partie de l'ensemble des activités qui sont menées à travers le Sénégal. Et le secrétaire d'État à l'Hydraulique, Diène Faye, de préciser que les travaux qui s'effectueront dans la commune de Yoff vont durer 6 mois.