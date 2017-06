Sénégal: Saison 3 de Gorée Cinéma - L'hommage à Sembene Ousmane

Prix du Meilleur court métrage à la 27ème édition du Festival du Cinéma africain, d'Asie et d'Amérique latine de Milan, en plus d'une sélection à la dernière Berlinale, le film «Xale bu rerr» du réalisateur Abdou Khadir Ndiaye sera projeté ce vendredi 30 juin à 20h, à l'Institut français de Dakar.

Aujourd'hui, dit le document qui nous est parvenu, Gorée Cinéma est «au cœur» d'un «dispositif d'entrepreneuriat culturel pour l'essor de l'industrie et de la création audiovisuelle au Sénégal et en Afrique». Avec à la clé d'autres «projets, allant de la production d'œuvres cinématographiques à la création de nouveaux outils pour la diffusion de films sur le continent».

A Ziguinchor, comme à Gorée, le «public de cinéphiles et de spectateurs curieux» aura aussi droit à des projections en plein air ; mais dans des endroits différents : l'Université Assane Seck et le Centre Culturel Régional pour les deux premières soirées. Quant à la troisième, elle se tiendra «près du lieu de naissance de Sembene», toujours pour lui rendre hommage. Puis viendra la projection finale, devant le «chantier de construction du futur complexe cinématographique : Le Sitoé», référence à Aline Sitoé Diatta, à la place de l'ancien cinéma Vox.

La 3ème saison du Festival Gorée Cinéma, initiée en 2015 par le cinéaste Jo Gaï Ramaka, s'ouvre le 6 juillet prochain, à Gorée et à Ziguinchor, où l'on rendra hommage à Sembene Ousmane, décédé le 9 juin 2007. Au menu, toute une série de projections, entre le 6 et le 9 juillet, avec évidemment des films de Sembene lui-même : «Borom Sarret», «La Noire de», «Le Mandat», «Guelwaar», «Ceddo», et «Emitai».

