Sénégal: Pénurie d'eau à Dakar - Diène Faye confirme le déficit de production

Face à cette situation, il a rassuré que, sur le plan politique, des dispositions sont prises pour régler la situation le plus rapidement possible. Diène Faye présidait la cérémonie de lancement des travaux du projet de drainage des eaux pluviales dans les quartiers de Colobane, Rebeuss et Yoff. C'était hier, jeudi 29 juin 2017, à la mairie de Yoff, en présence du ministre-maire Abdoulaye Diouf Sarr.

C'est ainsi que durant les mois de mai et juin, la Sénégalaise des eaux (Sde) rencontre «très souvent quelques problèmes de distribution d'eau, liés d'une part à la capacité de production des ouvrages, et d'autre part à un problème de distribution», souligne-t-il.

Depuis quelques jours, l'eau ne coule plus des robinets dans certains quartiers de Dakar et sa banlieue. Interpellé, Diène Faye, le secrétaire d'Etat à l'Hydraulique rurale, explique que la situation est liée au fait qu'à certains moments, notamment les périodes de forte chaleur, la demande est très forte alors que les débits sont limités.

