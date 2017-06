Gabon: Awax Music School - Une école de formation musicale

La musique, dit-on, adoucit les mœurs. Elle joue un rôle important pour le développement d'un pays. Le Gabon s'inscrit dans cette logique de la contribution artistique sur le développement.

C'est sans doute l'une des raisons de la création d'Awax music school. Une école qui se propose d'offrir des formations musicales avec des jeunes formateurs gabonais, Said BOUSSOUGOU et Steevy Jero qui vivent à Libreville.

« Quand on connait, il faut enseigner et lorsqu'on ignore, il faut apprendre », c'est cette maxime qui sans doute a inspiré les initiateurs ou créateurs d'Awax music school. Un établissement qui épouse ce dicton et reste favorable à cette initiative. Il faut souligner que ladite école vise à renforcer le niveau de la musique au Gabon. Cet établissement de musique a répondu à une forte demande de formation musicale, tant à Libreville, qu'à l'intérieur du pays. Les demandeurs bénéficient des formations et sont sanctionnés de certificats.

Il y a quelques semaines seulement, Awax music school a procédé à la formation professionnelle de plusieurs amoureux de la chanson. Ces différentes formations étaient portées sur "Les caractéristiques d'un chœur (Live studio) ; sur le rôle du lead vocal et bien d'autres. Les participants à cette formation, satisfaits, ont eu droit, chacun, à un certificat. « Nous sommes satisfaits de cette formation. Il y avait plein de choses que nous ignorions avant. Mais à la fin de cet apprentissage, nous avons un plus, que nous pouvons faire bénéficier à certains de nos frères et sœurs qui sont à l'intérieur du pays. Ils en ont besoin, car ils sont en manque .L'Etat devrait nous aider à bénéficier ce genre de formation dans les capitales provinciales » souligne un bénéficiaire de la formation.

Said BOUSSOUGOU(en bleu) et Steevy Jero (en noir), deux jeunes gabonais, eux aussi, amoureux de ce qu'ils font avec passion, ont décidé d'être au service des autres. Des activités que le duo se donne du plaisir à partager avec les passionnés du chant pour faire naître de l'émotion. Ici, leur bref portrait.

Said BOUSSOUGOU est reconnu pour sa rigueur et son abnégation au travail. C'est un artiste professionnel qui a évolué dans un milieu gospel et a participé à plusieurs formations. Il a travaillé avec de nombreux groupes gospel, urbain et traditionnel.il collabore avec plusieurs studios. Il a accompagné des artistes nationaux et internationaux .Said est coach vocal, arrangeur et conseiller artistique.

Quant à Steevy, le monde de la chanson n'a presque plus de secret pour lui. Il débute depuis le lycée et ce, dans une chorale. C'est un encadreur vocal professionnel. Il a monté des chœurs pour bon nombre des artistes nationaux et internationaux .Il a animé plusieurs ateliers, conseillé et orienté plusieurs groupes d'artistes. Steevy travaille avec de nombreux producteurs et participe à de grands enregistrements. A présent, il est maître de chœur, coach vocal et moniteur de chant.

Chacun se bat du mieux qu'il peut,dans le but d'offrir des formules magiques pour dessiner le sourire sur chaque visage, pour que l'harmonie la plus douce soit le son de la voix de celui qui chante, afin d'adoucir les mœurs.