Tunisie: Profonde mutation sociale et urbaine de la ville du Kram

Avec sa nouvelle zone industrielle en pleine expansion, sa belle plage, ses somptueuses villas au bord de la mer, le Kram, jadis vaste domaine du haut dignitaire beylical Mustapha Agha, et où naquit le prince des poètes Chadli Khaznadar, laisse entrevoir aujourd'hui un côté jardin très agréable à voir, donnant sur la Méditerranée et un côté cour déplaisant, avec ses taudis, ses cafés qui ne désemplissent pas, ses étals et ses constructions anarchiques.

Des quartiers populaires à l'abandon

Non loin de Carthage, des quartiers populaires continuent à pousser comme des champignons dans la circonscription du Kram ouest, relevant de la municipalité du Kram où le décrochage scolaire précoce et la précarité des conditions de vie contribuent à l'émergence de certains jeunes en perte de repères qui sombrent très tôt dans le vandalisme. Pire, quelques-uns parmi eux sont très vite récupérés par des extrémistes qui se sont spécialisés dans les réseaux de recrutement et d'envoi des jeunes vers les zones de conflits. L'oisiveté étant la mère de tous les vices, le chemin de l'embrigadement devient plus court. «Je n'arrive pas à comprendre comment mon fils, qui n'a que 19 ans, a pu quitter le pays vers la Libye pour rejoindre les groupes terroristes en 2016, avec l'un de ses amis», nous confie un menuisier habitant dans l'un des quartiers populaires de la région.

Le père de ce jeune explique qu'il n'a eu aucun contact avec son fils depuis son départ l'année dernière avec l'un de ses amis. Après une attente qui n'a que trop duré, il a décidé d'aller à sa recherche en Libye sous la pression de la mère qui est tombée gravement malade après le départ du fils.

L'un des hauts responsables sécuritaires relevant du district de Carthage nous explique que plusieurs jeunes issus de familles pauvres vivent dans ces quartiers populaires au Kram ouest. Ils ont quitté prématurément les bancs de l'école et ne trouvent aucun encadrement. S'ils ne sont pas embrigadés, ils sombrent prématurément dans la délinquance. La même source nous a confirmé la hausse de la criminalité dans cette région, ces dernières années, avec, en prime, les affaires liées au vol et à la consommation des psychotropes.

Des efforts louables mais insuffisants

D'aucuns confirment que les performances de l'action municipale au Kram demeurent en deçà des attentes des habitants. Une étude évaluative portant sur les performances des municipalités pour l'année 2015 publiée sur le site officiel du ministère de l'Environnement et des collectivités locales, ne peut que confirmer ce constat .La municipalité du Kram a occupé la 121e place sur un total de 248 municipalités. Elle est largement devancée par celle de sa voisine, la coquette ville de La Goulette qui a occupé la 17e place. Ce classement a tenu compte surtout des facteurs de la bonne gouvernance et de la bonne gestion.

Mme Sheyma El Nafti, qui porte la double casquette de maire de la ville du Kram et de présidente de la délégation spéciale, avec qui on a eu un entretien, est consciente des carences dans cette région. «On a trouvé quelques solutions mais on ne peut pallier tous les problèmes», souligne-t-elle, mettant en exergue les aides sociales dont bénéficient quelques familles nécessiteuses.Elle a aussi mis l'accent sur une nouvelle mesure qui consiste à embaucher de jeunes chômeurs par certaines entreprises appelées à la réalisation d'importantes opérations d'aménagement dans cette commune. Au moins, 60 jeunes vont bénéficier de cette action.

Il faut axer les efforts sur le développement de toute la région du Kram, pour contribuer à la création d'emplois et , conséquemment, lutter efficacement contre les dérives du comportementales, préconise la responsable. Plusieurs projets ont vu le jour dans cette ville et d'autres sont en cours d'exécution, selon ses dires, comme en témoignent les travaux de pavage et d'entretien des rues dans les trois circonscriptions du Kram (Le Kram Est, Le Kram ouest, Ain Zaghouan) avec un budget de deux millions de dinars, l'inauguration du nouveau complexe sportif (Kram est), et l'aménagement du cimetière de Sidi Amor (Kram ouest).

Le parc El Montazah au Kram ouest, un terrain de 6 hectares, qui a été abandonné à son sort après la révolution, va lui aussi subir un grand coup de lifting. «L'aménagement de la première partie s'est terminé avec le soutien d'un partenaire privé et bientôt on s'attaquera à la deuxième partie à laquelle une enveloppe de 260 mille dinars a été allouée», ajoute Mme le maire. Quant au marché municipal du Kram, qui a été transféré provisoirement dans ce parc d'attractions pour raison de rénovation, il retrouvera sa place le mois de septembre prochain, tient-elle à assurer.

D'autres projets au profit de la région du Kram ouest verront d'ici peu le jour, comme la réalisation d'un terrain de sport à proximité de l'avenue Farhat Hachad et la rénovation de la maison de la Culture. Cette région doit bénéficier de toutes les attentions, tient à confirmer Mme Sheyma El Nafti.

Mettre fin au phénomène des étals anarchiques

Ces projets et actions entrepris sont de bon augure pour les habitants de cette ville qui ont remarqué dernièrement l'exécution de travaux pour l'embellissement des entrées principales des trois circonscriptions, le renforcement de l'éclairage public, la remise en service de la fontaine numérique au Kram et un travail colossal des agents municipaux , ainsi que la mise en place de plusieurs conteneurs pour déchets ménagers à côté d'autres spéciaux dans d'autres quartiers pour mieux ancrer la culture de la propreté.

La police environnementale entamera ses rondes de sensibilisation au cours de cette semaine, ce qui est de nature à renforcer l'action de la municipalité.

Mais les habitants demandent aussi que les services de contrôle se penchent sérieusement et énergiquement sur le phénomène grandissant des étals anarchiques. Un grand souk de friperie, de fourbis et de bric-à-brac a élu domicile à proximité de la gare du Kram au grand dam des habitants du coin. «Oui, on a reçu des plaintes, mais tout est provisoire et on va y remédier. On est en train d'aménager un espace à la cité de la STEG au Kram ouest pour ces gens qu'on ne peut déloger sans leur trouver d'alternatives. Un budget de 250 mille dinars a été alloué pour ce nouvel espace», conclut Mme Sheyma El Nafti.