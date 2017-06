Tunisie: Enseignement supérieur / Spécialité économie et gestion - La fausse voie...

Pourquoi ? C'est en grande partie à cause du cursus qu'ils ont suivi, des contenus caducs (on enseigne encore des notions de gestion des années 70), de la mauvaise qualité d'encadrement, de l'absence de l'accès à la pratique ( il y a des grandes spécialités où un jeune peut avoir un diplôme sans être obligé de passer un ou deux stages), de l'évolution terrible des aptitudes requises au travail aujourd'hui...

Communication, prise de décision dans un contexte collégial, gestion des risques et de l'urgence, manipulation des logiciels, capacité d'entrepreneuriat, c'est aujourd'hui la tendance dans le monde entier. Alors que nous, nous sommes encore à l'étape du diplômé qu'on prépare à un plan de carrière classique de fonctionnaire ou de spécialiste avec le minimum de connaissances.

Les entreprises tunisiennes, confrontées à un problème de récession, de concurrence acharnée et à des crises sociales, ne trouvent pas sur le marché de travail un produit qui plaît. La qualité de l'enseignement supérieur dans le domaine de la gestion s'est dégradée de façon visible. C'est aux programmes universitaires de s'approcher de l'entreprise et du monde du travail et non le contraire.

Les notions changent, la technologie s'empare de tout, tandis que nos étudiants en sont encore à un apprentissage classique qui ne favorise pas en eux des qualités de décideurs et d'entrepreneurs. Aujourd'hui, l'université doit s'atteler à préparer des managers, de bons entrepreneurs de projets au lieu de rester dans la production de futurs chômeurs obligés de se reconvertir dans d'autres métiers, au risque de perdre la vocation de départ. Et on ne voit pas encore une intention de réformer le système universitaire actuel, en premier lieu le discutable et regrettable système LMD.