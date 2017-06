Tunisie: Démission du comité directeur et convocation d'une assemblée élective

Dans un communiqué rendu public sur son site officiel, il s'est déclaré indigné «par les évènements survenus lors de l'assemblée générale ordinaire du 27 juin courant marqués par des débordements dépassant toutes les règles de la bienséance».

Le comité rappelle qu'«un groupe de participants a proféré des menaces à l'égard des membres du comité directeur malgré les tentatives d'apaisement pour assurer le succès de l'assemblée générale».

«Ces débordements ont touché également la personne du président du club, Slim Riahi, un acte sans précédent dans l'histoire du club», écrit le comité directeur. Il a précisé que «l'échange de violence et l'agression du huissier notaire commis pour superviser le bon déroulement du vote des rapports moral et financier et la saisie par la force du registre des procès-verbaux ont entraîné l'arrêt et l'annulation des travaux de l'assemblée générale».

Le comité directeur a annoncé la création d'une commission d'enquête sur ces incidents «pour prendre les mesures administratives et légales nécessaires dans un délai de 72 heures».

Il a décidé par ailleurs de convoquer une nouvelle assemblée générale évaluative et une assemblée générale extraordinaire dans les délais impartis.

Le comité directeur a souligné qu'il procédera «à l'installation du nouveau comité directeur dans un esprit civilisé et dans la transparence» et assuré le large public du Club Africain qu'il «œuvrera à réunir toutes les conditions de succès de la nouvelle direction».

Les rapports moral et financier de l'Assemblée générale évaluative du Club Africain, tenue mardi dans un hôtel à Gammarth, ont été rejetés par les adhérents, dont plusieurs d'entre eux ont scandé «dégage» face au président du club, Slim Riahi, rappelle-t-on.

Des débordements ont été enregistrés au cours de la tenue de l'assemblée évaluative du club rouge et blanc, lorsque des adhérents ont exprimé leur mécontentement face au déficit budgétaire du club qui s'est élevé à environ 80 millions de dinars.

Le président du club, Slim Riahi, et les membres du comité directeur ont dû quitter l'assemblée générale évaluative avant sa fin.

Une assemblée extraordinaire devait avoir lieu également mardi après l'AG évaluative, mais l'ambiance tendue a empêché son déroulement.

Les problèmes du dirigeant clubiste Slim Riahi, homme d'affaires et président de l'Union patriotique libre (UPL), ne se limitent pas à sa gestion de ce prestigieux club tunisois, puisque le juge d'instruction auprès du pôle judiciaire économique et financier a émis avant-hier une décision de gel de ses comptes bancaires, de ses actions et de ses biens. Le porte-parole du pôle, Sofiène Selliti, a déclaré à l'agence TAP que cette décision a été prise sur la base d'une affaire portée devant le pôle judiciaire économique et financier contre Slim Riahi pour suspicion de blanchiment d'argent.