Cameroun: Mancho Bbc parle de son affaire

C'est la première audience depuis le rejet de la mise sous sous surveillance judiciaire des deux leaders du consortium anglophones que sont le Dr. Fontem Neba et Me Felix Kongho Agbor.

Mancho Bbc fait partie des 25 personnes arrêtées et détenues " hostilité contre la patrie, sécession, guerre civile, révolution, bande armée, propagation de fausses nouvelles, atteinte aux agents publics de l'Etat et résistance collective ".

Selon lui, « On ne m'a jamais posé de question au tribunal depuis notre première comparution le 1er février 2017. C'est du vrai dilatoire afin de gagner en temps » fait-il savoir d'un air décontracté. Très à l'aise dans sa diction, l'ancien animateur de la radio privée Abakwa Fm émettant à Bamenda promet de faire des déclarations fracassantes dès que l'occasion se présentera. « Le jour où ils décideront me poser juste une question qui né- cessite une réplique, Je leur dirais certaines vérités. Ils regretteront de m'avoir incarcéré » lance Mancho Bibixy d'un sourire placide.

