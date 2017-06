Tunisie: Front du salut et du progrès - Machrou Tounès gèle son adhésion

Selon l'accord convenu entre ses composantes, le Front ne défend pas les membres impliqués dans un crime, a-t-il précisé. Il a toutefois fait observer que Slim Riahi a le droit de contester la décision de justice rendue la veille et consistant en le gel de ses biens et actions.

Rebondissant sur l'affaire Slim Riahi, homme d'affaires et président de l'Union patriotique libre, une des composantes du Front, Ben Frej a déclaré qu'il s'agit d'une affaire strictement judiciaire qui ne concerne pas la coalition politique qui forme le Front du salut et du progrès.

L'instance constitutive du Front du salut et du progrès a décidé de participer aux élections municipales avec des listes de coalition, des listes partisanes et des listes indépendantes ainsi que la création d'une commission nationale pour la préparation des listes. C'était au cours d'une réunion tenue la semaine dernière en l'absence de Machrou Tounès.

