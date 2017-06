Tunisie: «La Francophonie soutient l'emploi et la formation des jeunes»

Le président de la République, Béji Caïd Essebsi, a reçu, hier, au palais de Carthage, la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), Michaëlle Jean.

A l'issue de l'entretien, la secrétaire générale de la Francophonie a affirmé la détermination de l'Organisation à renforcer la coopération avec la Tunisie dans plusieurs domaines, notamment la formation professionnelle et l'insertion des jeunes dans le domaine des affaires.

«La Francophonie vient à la Tunisie pour s'associer à tous les efforts qui sont liés à la formation professionnelle et l'éducation dans les deux langues, arabe et française, pour favoriser l'insertion professionnelle des jeunes, la création d'emplois et soutenir l'entrepreneuriat», a-t-elle déclaré.

Michaëlle Jean a indiqué que sa visite vise à «rappeler le lien très fort entre la Tunisie et la Francophonie et faire part de la confiance et l'attention portée par la Francophonie aux aspirations de la Tunisie au renforcement de l'Etat de droit dans ce pays».

Elle a, par ailleurs, salué la révolution tunisienne, grâce à laquelle une «Constitution exemplaire» a été adoptée, ainsi que la capacité de résistance de la Tunisie face à toutes les forces de déstabilisation et de destruction auxquelles elle fait face.

Selon un communiqué de la présidence de la République, Béji Caïd Essebsi a souligné l'engagement de la Tunisie à poursuivre le processus d'instauration de la démocratie, affirmant l'aspiration de la Tunisie à davantage de soutien de la part de ses partenaires, pays et organisations.

L'espace de la Francophonie offre des opportunités pour renforcer davantage la coopération et l'échange entre les pays adhérents, a-t-il dit, estimant que la coopération entre la Tunisie et l'OIF sera renforcée durant la prochaine étape, en préparation du sommet de l'Organisation que la Tunisie abritera en 2020, et qui coïncide avec le 50e anniversaire de l'OIF.

Entretien Chahed-Michaëlle Jean

Mme Michaëlle Jean a, également, été reçue hier par le chef du gouvernement. A l'issue de la réunion, elle a indiqué que ce plan de coopération sera axé sur l'amélioration des compétences et des capacités ainsi que sur le renforcement des politiques et des programmes d'enseignement, d'éducation et de formation pour mieux adapter les formations offertes aux jeunes aux besoins du marché du travail.

L'idée, a-t-elle précisé, est de «soutenir réellement la création d'emplois ainsi que les stratégies de développement local, de revitalisation économique des collectivités locales et de renforcement de l'entrepreneuriat des jeunes, hommes et femmes».

«L'OIF va faire en sorte que les très petites et moyennes entreprises (Tpme) et les très petites et moyennes industries (Tpmi) bénéficient d'un accompagnement», a souligné Michaëlle Jean qui se trouve actuellement en visite officielle en Tunisie du 28 juin au 1er juillet.

«Il s'agit, d'après Jean, de déployer en Tunisie des dispositifs d'incubation pour les Tpme et Tpmi, en tant qu'espaces collaboratifs pour les jeunes entrepreneurs», a-t-elle ajouté, faisant remarquer que cette expérience a déjà été menée dans 13 pays africains.

D'après Michaëlle Jean, des délégations de la direction de la Francophonie économique et numérique, de la direction de l'éducation et de l'Institut de la Francophonie pour l'éducation et la formation vont venir en Tunisie pour sous-tendre la stratégie d'éducation et de formation en arabe et en français, accroître les capacités du corps enseignant et renforcer les programmes et les cursus éducatifs.

Jean a également déclaré avoir examiné avec Youssef Chahed les moyens de favoriser la croissance partagée et inclusive sur l'ensemble du pays.

Elle a également donné, hier, une conférence dans le cadre des rendez-vous d'Amilcar organisés par l'Institut tunisien des études stratégiques.