Tunisie: Neuf projets d'approvisionnement en eau potable pour un coût de 31 MD

Les autres projets portent sur l'approvisionnement en eau des localités d'El Hmama dans la délégation Jelma (3 millions de dinars), d'El Hmima et Bennour à Sidi Bouzid-est (2 millions de dinars) et le complexe Aoumeur Osb (environ 1,7 million de dinars) ainsi que les régions de Bkakria et Kouaznia (650 mille dinars) et Bir Lehfay (500 mille dinars).

Ce projet, qui vise l'amélioration de la qualité de l'eau dans ces régions, est en phase de préparation du plan topographique et d'acquisition de terrains privés, une étape qui s'annonce compliquée selon Raouf Fraj, soulignant que les autorités locales et la société civile dans les délégations concernées œuvrent à résoudre toute contrainte en la matière.

Parmi ces projets, qui ont été lancés début 2017 et devront être achevés en 2019, celui du dessalement d'eau dans les délégations de Mezzouna, Meknassy et Menzel Bouzaiène (20 millions de dinars), a ajouté la même source.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.