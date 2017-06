Tunisie: Tabarka Jazz Festival du 21 au 29 juillet 2017 - Redonner à la manifestation ses lettres de noblesse

Plusieurs problèmes et autres difficultés ont causé l'interruption des activités du festival pendant 4 éditions (entre 2008 et 2012)... L'on a eu droit, quand même, à de petits rendez-vous musicaux qui n'avaient pas vraiment cultivé l'esprit du festival. Cette année, pour son grand retour, les organisateurs promettent de renouer avec son âge d'or.

«Le Comité d'organisation du Tabarka Jazz Festival s'était fixé depuis un an le pari de redonner à la manifestation ses lettres de noblesse. Le pari est tenu puisque du 21 au 29 juillet, les amateurs de jazz et les estivants séjournant à Tabarka vivront au rythme d'une nouvelle édition exceptionnelle qui se traduit par la programmation d'un ensemble de spectacles musicaux et des artistes de grande renommée qui se relayeront dans l'enceinte de la mythique Basilique, mais aussi dans les rues de la Cité du Corail», annoncent-ils.

Une bonne nouvelle pour son public, mais aussi et surtout pour toute la région. Le festival a, en effet, constitué, pendant plusieurs années, un véritable label touristique pour Tabarka en tant que destination à part entière, drainant des milliers de festivaliers qui ont pu découvrir la ville et la région.

L'édition de l'été 2017, qui marque son retour, promet des soirées haut en couleur et en notes avec la participation de grands noms d'artistes internationaux qui défileront sur la scène de la Basilique. D'autres artistes animeront les rues de la Cité du Corail sur différentes places et dans les hôtels.

Le programme annonce, entre autres noms, la diva du blues moderne Beth Hart pour la première fois en Tunisie, mais aussi, le pianiste de jazz Roberto Fonseca qui viendra de Cuba, la chanteuse marocaine Oum (jazz oriental), le guitariste et chanteur américain Stanley Jordan et son compatriote le guitariste et bluesman américain Lucky Petterson (clôture).