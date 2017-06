Tunisie: Une résidence à la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image à Angoulême

Pour postuler à la résidence, les candidats doivent être de nationalité tunisienne et âgés de plus de 18 ans et ne plus être étudiants. Une présélection pour trois candidats sera réalisée par l'Institut français de Tunisie par une commission composée de professionnels reconnus. L'Institut français de Tunisie transmettra les dossiers au comité d'agrément de la Maison des Auteurs (Angoulême) qui établira la sélection finale d'un candidat par pays.

Le nom du lauréat pour chaque pays concerné sera proclamé en novembre 2017.

L'IFT informe que le lauréat de l'appel à candidatures pour chaque pays concerné séjournera en résidence à la Maison des Auteurs d'Angoulême (France). Cet équipement fait partie intégrante de la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image qui regroupe en son sein un ensemble de services : musée, bibliothèque et librairie spécialisées, cinéma..., qui concourent, conjointement, au Festival international de la bande dessinée, à faire d'Angoulême la capitale européenne de la bande dessinée.

Depuis son ouverture en 2002, la Maison des Auteurs a accueilli plus de deux cents auteurs, jeunes talents ou confirmés, venus de France et de l'étranger pour y développer des projets de bande dessinée ou de narration graphique et bénéficier d'un cadre, d'équipements et d'échanges propices à la création.