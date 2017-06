Tunisie: Le ST à l'épreuve du retour en Ligue 1 - Les pieds sur terre

Un mercato «agressif»... Sans perdre beaucoup de temps, le bureau de Jalel Ben Aissa s'attaque au volet crucial du renforcement du potentiel humain d'autant plus que le championnat sera autrement plus dur et plus exigeant que celui de la L2.

C'est ainsi que l'attaquant Slim Jedaïed et le défenseur axial Bassem Boulaâbi, en fin de contrat en ce début d'été, ont renouvelé leur bail d'une année.

Par ailleurs, plusieurs joueurs débarquent au complexe du Bardo: les milieux de terrain du Stade Gabésien Aymen Kethiri et Youssef Fouzaï, le pivot de l'Olympique de Béjà, Jean-Daniel Badi, le défenseur axial de l'Espérance Sportive de Zarzis, Mohamed Ali Jouini, le joueur guinéen de Horaya Conakry, More Keïta, et l'attaquant de l'Avenir Sportif de Kasserine, Ayoub Mansouri, ont tous signé pour le ST. De quoi donner fière allure à l'effectif mis à la disposition du nouveau coach, Mohamed Kouki. Lequel voudrait également s'attacher les services de son ancien avant-centre à l'Etoile Sportive de Métlaoui, Mohamed Ali Ben Hamouda.

Enfin, une AG évaluative

Après plus d'une décennie où la fameuse assemblée générale évaluative n'a pas pu se tenir dans les règles de l'art, le Stade Tunisien va enfin pouvoir organiser cette session de passage en revue des bilans financier et moral, le 28 juillet à 18h00 à la maison des jeunes du Bardo. Dans cette phase cruciale de la vie du club, l'union sacrée, qui n'a jamais constitué le point fort de ce club, doit être décrétée. Cela suppose un soutien concret et un apport financier conséquent pour espérer faire face à un projet sportif ambitieux.

Quoi qu'il en soit, dans un premier temps, le staff de Kouki va s'évertuer à ancrer de nouveau le ST dans la division d'élite, et à pratiquer la politique de ses moyens tout en étant lucide et sans oublier d'où le club vient tout récemment.