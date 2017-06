Afrique: Coupe de la CAF / 5e journée de la phase des groupes - Que d'absences !

La rencontre constitue pour le nouveau coach des «Noir et Blanc», José De Mota, le baptême du feu, lequel venant tout juste en effet de prendre en main les destinées techniques de l'équipe dans une échéance d'un aussi grand calibre, aura toutefois à ses côtés un entraîneur adjoint qui connaît bien les rouages de l'équipe, et ses potentialités, en l'occurrence Karim Nafti. Da Mota peut assurément compter sur les avis de Nafti en arrêtant la liste de son onze, comme dans les moments cruciaux du match.

- Methlouthi, Dagdoug, Mahjebi, Amamou, Meriah, Ben Salah, Aouadh Niang, Sokary, Karoui, Habbassi, Hannachi, Ben Ali, M'selmi, Hnid, Marzoughui, Nyarko et Chaouat. Les joueurs qui ne sont pas du voyage sont Jridi, Kamoun, N'doye, Amdouni, Louati et Eshraf Ayadi pour des raisons inhérentes à leur état de santé, ou pour des raisons disciplinaires. Comme c'est le cas de Kamoun et N'doye.

- Gaâloul et Ben Hassen (gardiens de but)

Vingt joueurs ont été retenus par le nouveau coach, le Portugais José Da Mota, pour ce déplacement... Parmi eux, certains jeunes qui ont fait montre de beaucoup de disponibilité et d'allant au cours des dernières séances d'entraînement, particulièrement Houssem Ben Ali, un avant aux incursions balle au pied bien aiguisées et aussi Firas Chaouat, un joueur très technique.

Aussi, la vigilance, comme le souci de se surpasser et de défendre leurs couleurs, et l'application requise seront-elles en vigueur au cours de ce match à grand enjeu... C'est ce que nous a confié Maher Hannachi qui portera, dimanche, le brassard de capitaine, en l'absence de Jridi.

