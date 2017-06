Afrique: Ligue des champions 5e Journée - Au bout de la nuit !

A Kinshasa, la température avoisine les 26 degrés, mais le taux d'humidité est très élevé, de l'ordre de 72%. Jouer en Afrique, c'est faire de longs voyages en passant des fois la nuit dans un avion, comme c'était le cas de Fakhreddine Ben Youssef et ses camarades dans la nuit de mercredi à jeudi. Les « Sang et Or » devront également faire face à des conditions climatiques pas vraiment clémentes avec une humidité très forte.

Par ailleurs, la séance d'entraînement d'hier était l'occasion pour les joueurs de s'acclimater. Aujourd'hui, Faouzi Benzarti axera l'essentiel de son travail sur le volet tactique afin d'arrêter ses choix quant au onze de départ qui foulera demain à 16h00 la pelouse du stade des Martyrs de Kinshasa.

La formation rentrante devrait connaître le retour du défenseur axial Chamseddine Dhaouadi et du régisseur Saâd Bguir.

Sans Rejaïbi et Moncer

Ils sont 20 joueurs à effectuer le voyage de Kinshasa : Ben Cherifia, Jemal, Karoui, Mbarki, Chammam, Rabii, Dhaouadi, Talbi, Machani, Matri, Coulibaly, Guesmi, Jelassi, Chaâlali, Sassi, Bguir, Badri, Ben Youssef, Khenissi et Mejri.

Le staff technique a décidé donc de se passer des services de Mohamed Ali Moncer et d'Adem Rejaïbi. Si on peut comprendre l'absence du premier, vu qu'il n'a pratiquement pas joué tout au long de la saison, la non-convocation du second laisse planer des doutes. Rejaïbi serait-il sorti des plans de Faouzi Benzarti ? Difficile à confirmer, même si le joueur n'a pas retrouvé le niveau de ses dernières apparitions.On ne tardera pas à le savoir. Dans les jours à venir, le tri sera fait et on saura si Rejaïbi fera ou pas partie des plans de Faouzi Benzarti lors de la prochaine saison.

La Confédération africaine de football a désigné l'arbitre congolais Eric Otogo-Castane pour diriger la rencontre AS Vita Club-Espérance de Tunis. Il sera assisté par ses compatriotes Théophile Vinga et Montel Moussounda.