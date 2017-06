Tunisie: Première édition Arab film awards - Le concours est ouvert !

Les prix sont la vitrine annuelle du cinéma arabe et une plate-forme très importante pour promouvoir la culture cinématographique arabe et l'art cinématographique à l'échelle mondiale.

Commentant l'annonce, Mohamed Hefzy, producteur/scénariste et cofondateur de l'Institut du film arabe, a déclaré : «C'est un plaisir d'annoncer l'appel à candidature pour les premiers prix du film arabe pour honorer le travail des cinéastes, en particulier dans des moments comme celui-là où nous devons tous soutenir nos valeurs, notre culture et surtout pour exprimer nos rêves grâce à notre culture cinématographique».

Dans le monde d'aujourd'hui, les films peuvent jouer un rôle clé pour aider à la compréhension de l'autre, les cultures et les mentalités, et le cinéma est sans aucun doute un moyen important qui nous rapproche les uns des autres». La cérémonie de remise des prix honore le travail de l'industrie cinématographique arabe dans les catégories suivantes : meilleur film de fiction, meilleur film de non-fiction, meilleur réalisateur de fiction, meilleur réalisateur de non-fiction, acteur, actrice, scénariste, directeur de la photographie, monteur, designer de production, costumier, maquilleur, compositeur, désigner sonore, meilleur court-métrage et meilleur film étudiant.

