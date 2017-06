Cameroun: Opérations de maintien de la paix - L'ONU serre la ceinture

Plusieurs missions de l'Organisation des Nations unies déployées à travers le monde devraient connaitre une coupe drastique de leur budget et une réduction de leurs effectifs.

L'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies (ONU) convoquée ce vendredi à New-York pourrait aboutir, sauf changement de dernière minute, à la réduction du budget des opérations de maintien de la paix à travers le monde. D'un montant de 7,3 milliards de dollars pour la période 2017-2018, celui-ci devrait connaître une coupe sombre de 600 millions de dollars. Soit une réduction de 7,2%, conformément à l'accord de principe obtenu mercredi par les Etats-Unis auprès de l'ONU, après des semaines d'intenses négociations.

Pour les Etats-Unis qui sont le plus gros contributeur aux opérations de maintien de la paix, avec 28,5% il est question de mettre un terme à une hausse constante des dépenses qui ont quintuplé depuis les années 2 000, mais surtout de limiter le gaspillage. «Nous avons une obligation visà- vis du contribuable américain qui paye ses taxes. (... ) Nous allons forcer l'ONU à travailler plus intelligemment et plus efficacement », explique Nikki Haley, ambassadeur des Etats-Unis à l'ONU. Parmi les plus touchées par cette mesure, la Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO) qui voit son budget amputé de 93 millions de dollars à quelques mois d'une présidentielle qui s'annonce sous tension et dans un contexte de violences dans le pays. La mission au Soudan du Sud aura 100 millions de dollars en moins.

La MINUAD, déployée au Darfour au Soudan, et dont le renouvellement du mandat est prévu d'ici la fin de la semaine, perdra 60 millions de dollars et plus de 6 000 hommes, sur les 20 000 en poste. «Les économies qui seront réalisées ont été soigneusement calibrées et ont pris en compte les récentes évolutions positives du maintien de la paix ainsi que les évolutions sur le terrain », estime François Delattre, ambassadeur de la France auprès des Nations unies. L'ONU qui compte mettre un terme à sa mission à Haïti en octobre prochain, n'entend pas pour le moment faire subir les mêmes coupes à celles du Mali.