Cameroun: Université de Maroua - Un historien pour écrire une nouvelle page

Le Pr Idrissou Alioum qui prend les rênes de cette institution était enseignant au département d'Histoire de l'Université de Yaoundé I et inspecteur des services n°2 au Minesup.

Il n'était pas sous les feux des projeteurs mais son abondante production scientifique parle pour lui. Auteur de nombreux ouvrages et articles scientifiques, le Pr Idrissou Alioum quitte ainsi ses bureaux au Minesup où il était inspecteur des services numéro 2 pour prendre les commandes de l'Université de Maroua. Le décret présidentiel qui le propulse à cet important poste a été bien accueilli par ses collègues et étudiants du département d'Histoire de l'Université de Yaoundé I et par les populations du département du Mayo-Rey dont il est originaire.

Né le 20 juin 1969 à Tcholliré, cet ancien étudiant de l'Université de Yaoundé, a consacré toutes ses études à l'histoire contemporaine. Le Pr Alioum Idrissou a été par ailleurs lauréat de plusieurs institutions universitaires et de recherche comme le Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique (Codesria), l'Agence universitaire de la Francophonie (Auf), le Réseau français des instituts d'études avancées (Rfiea) pour des séjours à Dakar, Aix en Provence et Nantes. Il devra mettre tous ces acquis scientifiques au service de la gouvernance académique, administrative et financière à l'Université de Maroua. Deuxième recteur de cette université depuis sa création le 09 aout 2008, le Pr Idrissou Alioum remplace à ce poste, le Pr Ako Edward Oben, nommé Pro-Chancellor à l'Université de Buea. Il devra surtout oeuvrer pour que les établissements et l'administration de cette université soient