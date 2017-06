Cameroun: MTN Elite One - Les mal classés défient les leaders

Devant Eding, les joueurs de l'équipe de Fotouni devront se battre comme des Lions. D'ailleurs, à l'aller, les deux équipes avaient terminé sur un score vierge le 5 mars à Yaoundé. A New Stars, avant dernier (17e, 17 points), les coaches désirent éviter un déplacement catastrophe et gagner des points à Limbé. Un match nul ou une victoire seraient l'amorce de la rémission. Les coéquipiers de Valdo Ntone, l'une des étoiles du club de Douala seront en déplacement. Dans des conditions différentes le 5 mars, l'on jouait la 3e journée. New Stars avait été tenu en échec à domicile par Yosa. Le Kpa-Kum quant à lui, n'en revient pas d'avoir concédé un nul dans un match à sa portée.

