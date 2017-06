Cameroun: Yaoundé - Nkolbisson sous la menace des inondations

L'inondation nous a anéantis », murmure Gaetan Messi Ekouda, exaspéré. Il vient de perdre un pan de son mur, détruit par la pluie. Les maçons s'activent à le reconstruire, mais le sexagénaire n'est plus serein. « Le silence des autorités du pays ne nous rassure pas. Nous serions favorable à un recasement si la proposition nous était faite », lance-t-il. La semaine dernière, le quartier a de nouveau subi la fureur des eaux après une saison d'accalmie. Deux rivières Manzam et Afeme se croisent sous un pont dont l'orifice est étroit par rapport à la pression de l'eau. Quand on y ajoute l'encombrement des lits de ces cours d'eau par les ordures ménagères, l'inondation s'explique. Un cauchemar vécu depuis 2006.

Dans la famille de Gaetan Messi Ekouda, les traces de l'inondation du 21 juin dernier sont encore perceptibles. Les matelas sont toujours exposés au soleil. Quelques meubles aussi. C'est un regard désespéré que ce chef de famille pose sur ses meubles. « Regardez, la pluie les a abîmés ». Ces fauteuils ne paient pas de mine. L'impact des eaux de plusieurs inondations y est bien visible. Le tissu est rongé et a l'aspect boueux, la mousse émiettée. « On ne peut pas envisager d'équiper sa maison ici à Nkolbisson.

