Algérie: Coupe CAF - Le MC Alger à une marche des quarts de finale

Les joueurs du Mouloudia d'Alger, éliminés en demi-finale de la coupe d'Algérie face à l'ES Sétif, s'apprêtent à affronter le Platinum Stars FC ce vendredi dans le cadre de la 5ème journée de la phase des poules de la Coupe CAF. La Coupe de la Confédération africaine fait rêver les Mouloudéens, surtout que c'est l'ultime compétition de la saison sur laquelle le MC Alger mise pour tenter de sauver sa saison, en visant officiellement une consécration.

« On n'a pas le choix, il faut rapidement évacuer notre frustration de l'échec en Dame coupe. Maintenant, on se focalise sur la Coupe de la CAF car on est à une marche des quarts de finale. Il faut qu'on se remette rapidement pour terminer la saison chez nous sur une très bonne note. Nous avons l'occasion de valider la qualification ici au 5-Juillet devant nos supporters, alors je dis tout haut que les trois points doivent rester à Alger. On veut offrir une victoire et une belle qualification à nos fans, » a confié le joueur du MCA, Rachid Bouhenna, dans des propos relayés par Le Buteur.

Pour les Vert et Rouge d'Alger, la victoire est impérative ce vendredi avant leur déplacement à Sfax (Tunisie) le 7 juillet pour le compte de la 6e et dernière journée de la phase de poules de la Coupe CAF.

« Absolument. C'est aussi pour cela qu'on doit gagner pour se mettre à l'abri en validant dès ce week-end notre billet pour les quarts de finale, a confirmé Franco-Algérien. Il est vrai qu'on est intraitables dans notre fief depuis le début de l'épreuve. A chaque fois, on gagne avec l'art et la manière. A nous de faire en sorte de gagner encore pour aller loin dans cette épreuve. Nous avons décroché une place pour la C1 et nous avons eu un parcours honorable en Coupe d'Algérie. Il reste la Coupe d'Afrique pour tenter d'aller le plus loin possible et pourquoi pas remporter l'épreuve. »

Un succès face au Platinum Stars FC permettra au Mouloudia d'accéder aux quarts de finale avant terme. Pour rappel, cette rencontre comptant pour la 5ème journée de la Coupe CAF sera dirigée par l'arbitre burkinabé Juste Ephrem Zio, qui sera assisté par ses compatriotes Issa Yaya et Seydou Tiama.