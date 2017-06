Cameroun: NBA - Le Camerounais Luc Mbah a Moute sera free agent

Sous contrat la saison prochaine moyennant un salaire de 2.3 millions de dollars, Luc Mbah a Moute va faire jouer sa clause libératoire, et ESPN révèle ainsi qu'il va tester le marché comme free agent non protégé.

Dur dur en ce moment pour Doc Rivers, qui voit un après un ses joueurs décliner leur player option ou alors quitter le navire. Tout comme Blake Griffin, un autre titulaire, Luc Mbah a Moute, a décidé de décliner sa player option de 2 302 135$ pour la saison prochaine et il sera donc free agent. Ce n'est pas surprenant puisque le Camerounais, auteur d'une saison solide, pourra prétendre à un meilleur salaire et un contrat plus long.

Titulaire au poste 3 chez les Clippers, le Camerounais a doublé sa moyenne de points cette saison, et il peut espérer multiplier son salaire par deux ou trois au sein d'une formation en quête d'un bon défenseur sur les extérieurs. Coéquipier modèle à Los Angeles, il devra sans doute patienter avant de connaître les intentions de ses dirigeants puisqu'ils viennent de perdre Chris Paul, et qu'ils vont devoir gérer les cas Blake Griffin et J.J. Redick. Lors des deux dernières saisons Doc Rivers a fait de lui son spécialiste défensif et à l'heure actuelle on ne sait pas s'il voudra le conserver.