Sénégal: Tournée économique - Le chef de l'Etat à Fatick lundi

Le président de la République, Macky Sall, effectue une visite de deux jours dans la région de Fatick. A cette occasion, le chef de l'État va procéder, le lundi, à la remise de 7 minibus aux opérateurs de la commune de Fatick. Le lendemain, il lancera officiellement les travaux de construction du pont à péage de Foundiougne-Ndankhoga long de 1,350 km et qui va coûter une enveloppe de 34 milliards de FCfa.

Le président Macky Sall va effectuer une tournée économique de deux jours dans la région de Fatick. Pour cette visite, le gouverneur de région, Souleymane Cissé et son équipe sont en train de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que cette tournée se déroule dans d'excellentes conditions.

Lors de son séjour, le chef de l'État va procéder à la remise des clés de 7 minibus aux opérateurs de la commune de Fatick. Cette opération entre dans la politique du Conseil exécutif des transports urbains de Dakar (Cetud) visant à doter des minibus aux opérateurs des communes du Sénégal. Ces mini-bus permettront aux populations de se déplacer à moindre coût et dans un certain confort. L'un des temps forts de la visite du chef de l'État sera le lancement officiel des travaux de construction du pont de Foundiougne-Ndakhonga le mardi. L'entreprise chinoise chargée de la construction de ce pont qui sera long de 1,350 km a démarré les travaux depuis le début de l'année.

Ce projet qui va coûter 34 milliards de FCfa entre dans le programme zéro bac du ministère des Infrastructures. Lors d'une réunion du Comité régional de développement (Crd) consacrée à la préparation du démarrage des travaux, le chef de la division Ouvrages d'art à l'Agéroute, Cheikh Tidiane Thiam a fait savoir que les fonds qui seront générés par ce pont à péage vont servir à son entretien pour la durabilité de l'infrastructure. Ce pont d'une hauteur de 28 mètres sera construit sur financement d'Eximbank/Chine. La durée des travaux sera de 34 mois mais l'entreprise chinoise va faire le maximum pour raccourcir les délais. Ce pont va prendre en charge la navigabilité pour que les bateaux puissent passer sans problème.

Saluant ce grand projet du chef de l'État, le député-maire de Foundiougne, Babacar Diamé, a mis l'accent sur l'importance de ce pont qui va désenclaver Foundiougne et favoriser les échanges. De son côté, le président du Conseil départemental de Foundiougne, Moustapha Mbaye, a magnifié les réalisations du chef de l'État et de son gouvernement dans le département de Foundiougne. Le chef de l'État va couper le ruban inaugural de la route Fatick-Kaolack et procéder également à l'inauguration de la nouvelle route Keur Waly Ndiaye-Sokone.

Oumar Ngatty BA

