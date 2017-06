Sénégal: Ziguinchor - Un dispositif adéquat mis en place pour un bon déroulement du BFEM (Préfet)

Ziguinchor — Les autorités administratives et académiques ont déjà mis en place un dispositif adéquat, pour un bon déroulement de l'examen du Brevet de fin d'études moyennes (BFEM) dans le département de Ziguinchor (sud), a assuré jeudi le préfet Ibra Fall.

"Nous travaillons en étroite collaboration avec tous les acteurs concernés pour que l'examen du BFEM 2017 puisse se faire dans des meilleures conditions", a dit M. Fall, au sortir d'un conseil départemental de développement (CDD), sur l'organisation du BFEM dans le département de Ziguinchor.

Les échanges se sont déroulés en présence de l'inspecteur de l'éducation et de la formation (IEF), Babacar Diack, de plusieurs élus locaux, des forces de défense et de sécurité, de l'Association régionale des parents d'élèves, des partenaires sociaux et de l'ensemble des acteurs de l'école.

"Pour le transport des présidents de jury et adjoints, nous avons mobilisé 6 voitures et une dotation de 200 litres de carburant. En ce qui concerne les correcteurs et les surveillants, nous leur demandons de se déplacer avec leurs propres moyens", a exhorté le préfet de Ziguinchor.

En ce qui concerne le déplacement des enseignants, a-t-il poursuivi, les frais de déplacement et les états de paie sont déjà disponibles au niveau de l'IEF. "Prière est faite aux enseignants de venir à l'IEF pour déposer tôt leur feuille de déplacement, pour que les paiements puissent se faire dans les délais souhaités", a plaidé l'inspecteur Babacar Diack.

Les autorités académiques et administratives ont surtout insisté sur le dispositif relatif à l'hivernage, pour pouvoir faire face à d'éventuelles pluies. Elles ont impliqué le groupement des sapeurs-pompiers pour des opérations d'identification et de nettoiement des sites qui abriteront les centres d'examen.

Au total 4981 candidats, dont 2390 garçons et 2591 filles, vont passer les épreuves du BFEM dans les 32 centres que compte le département de Ziguinchor. Neuf cent vingt-trois (923) enseignants sont mobilisés pour la surveillance des épreuves dans 38 jurys.