Sénégal: Casamance - L'ANRAC a offert plus de 48 000 tôles à 500 foyers en sept ans

Ziguinchor — L'Agence nationale pour la relance des activités économiques et sociales en Casamance (ANRAC) a offert 48 945 tôles à 500 foyers pour une valeur financière estimée à 127 millions de francs CFA, a révélé vendredi sa directrice générale, Aminata Angélique Manga.

"L'ANRAC a exécuté depuis sept ans un axe du Programme d'appui à la relance des activités économiques et sociales de la Casamance (PAREC) qui vise à créer des conditions propices à l'amélioration du niveau de vie des populations casamançaises, en soutenant la construction des habitats et des infrastructures socio-économiques de base", a-t-elle notamment dit.

Elle intervenait au cours d'une cérémonie de remise de tôles et de clous à 100 familles démunies et déplacées des régions de Sédhiou et de Ziguinchor, en présence du gouverneur de Ziguinchor, Guedj Diouf, des élus locaux et de plusieurs bénéficiaires.

"Ce programme du PAREC exécuté par l'ANRAC a aidé à reconstruire et à réhabiliter plus de 500 foyers pour une valeur financière évaluée à 127 millions de francs CFA, qui ont servi à l'achat de 48 945 tôles distribuées à des personnes vulnérables et à la construction de nombreuses autres infrastructures", a expliquée Aminata Angélique Manga.

"C'est une façon pour l'ANRAC de matérialiser le changement de paradigme énoncé par le président Macky Sall lors d'une visite à Ziguinchor en 2013, où il avait appelé à passer d'une logique de démobilisation, de désarmement et de réinsertion à une logique de reconstruction, de réconciliation et de développement durable", a rappelé l'ancienne journaliste.

Devant les autorités administratives et les élus locaux qui ont été impliqués dans l'identification et la sélection des bénéficiaires, Aminata Angélique Manga a appelé de ses vœux à "motiver tous les acteurs à encourager la dynamique du processus de retour des populations réfugiées et déplacées".

"Pour cette année, nous avons reçu 974 demandes en appui en tôles, mais l'ANRAC ne peut prendre en charge que 100 foyers répartis entre les régions de Sédhiou et Ziguinchor. Comparés aux besoins des populations en tôles, cela peut sembler insuffisant (... ), mais nous continuerons à aider à la réinsertion économique et sociale des groupes vulnérables", a assuré Aminata Angélique Manga.

Le gouverneur de Ziguinchor Guedj Diouf s'est félicité de ce geste qui "permet de manifester la solidarité de l'Etat à l'endroit de populations démunies qui ont souffert des affres de la crise qu'a connu la Casamance".