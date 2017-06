Togo: "On ne peut indéfiniment échapper au processus des réformes"

La situation sociopolitique du Togo a inspiré les Eglises évangélique et méthodistes du Togo (EEPT /EMT) dans leur lettre pastorale conjointe rendue publique ce jour.

Ayan pour thème, le "Pélerinage de la justice et de la paix", cette lettre pastorale des deux Eglises constate la dégradation de la situation sociopolitique du pays et évoque la crise sociale, la corruption, le foncier, le tribalisme qui ont pris place dans nos communautés. "Notre pays traverse depuis quelques années une crise majeure de société. Il se développe une culture d'incivisme, de violence, d'intolérance et d'impatience, et surtout de non respect de nos valeurs traditionnelles, constate avec amertume l'EEPT et l'EMT.

Abordant la question des réformes politiques et institutionnelles, cette lettre pastorale rendue par la Révérende Ayélé Wilson Dogbé, Secrétaire générale de l'Eglise methodiste du Togo, informe d'une certaine radicalisation des positions.

"Le climat politique fait de méfiance et de radicalisation des positions conforte les pessimistes qui estiment que la classe politique togolaise est irrémédiablement divisiée est incapable de dialogue et de consensus et que rien de bon ne sortira d'elle et que la vie et l'intérêt des populations qu'elle prétend défendre est en jeu".

De l'avis des deux Eglises, "pour cette frange de nos populations, le pays est irremédiablement condamné à errer dans cette situation d'impasse dans laquelle il est entré au début des années 90 et qui l'empechent de libérer ses potentialités pour se developper... ".

"Cela fait presque 10 ans que la question des réformes institutionnelles et constitutionnelles fait l'objet de tiraillement de tous genres créant davantage de confusion au sein de l'opinion", c'est un autre constat fait par ces deux obédiences.Ainsi, "tout en saluant à leur juste valeur les efforts faits par différents acteurs pour faire régler ce problème, l'EEPT et l'EMT déplorent les blocages répétés observés dans l'aboutissement des projets de loi de réformes soumis respectivement par le gouvernement et le groupe ANC/ADDI à l'appréciation des députés à l'Assemblée nationale". En tout cas, avertissent-elles, "on ne peut indéfiniment échapper au processus des réformes, car, les réformes sont essentielles à la vie institutionnelle mais aussi consubstentiel à son adapatation", surtiut que, "même si elle n'est pas intrinsèquement liée, la question de l'alternance parasite celle des reformes".

L'EEPT et l'EMT appellent les responsables du parti au pouvoir et de l'opposition à dépasser "leur égoisme car "l'intérêt supérieur de la nation togolaise les condamne à dépasser leur peur d'oser explorer les voies et moyens susceptibles de rassurer sur les consequences d'une alternance politique à la tête de l'Etat". A en croire les deux Eglises, "il est urgent d'agir car la lassitude qui s'observe au sein de la population ne doit pas nous nous conforter dans nos sécurités en misant sur le désintérêt", et "cette lassitude peut s'avérer dangereuse dans la mesure où elle peut constituer le lit pour le développement des positions extrémistes qui peuvent menqcer la stabilité et la paix du pays".