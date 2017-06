Un grand pas en avant a été fait la semaine dernière par l'ensemble des acteurs qui se mobilisent en faveur de l'utilisation des technologies de l'information et de la communication (TIC) au service du développement, à l'occasion de l'édition 2017 du Forum du Sommet mondial sur la société de l'information (Forum 2017 du SMSI), auquel ont assisté plus de 2 000 parties prenantes représentant 163 pays.

Selon un communiqué, les participants ont confronté leurs expériences, leurs connaissances et leurs perspectives et ont annoncé la création de nouveaux outils et le lancement de nouvelles initiatives pour accélérer la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD) fixés par les Nations Unies dans des domaines aussi essentiels que sont ceux de l'innovation centrée sur les TIC, de l'accessibilité, de l'égalité hommes-femmes, de l'autonomisation des jeunes, de la cybersanté et de la cybersécurité, pour n'en citer que quelques-uns.

Le Forum 2017 du SMSI s'est tenu à Genève du 12 au 16 juin, en présence de plus de 85 dirigeants de haut niveau représentant les pouvoirs publics et de représentants de la société civile. On a compté 500 interventions à distance et des milliers de personnes ont suivi la diffusion sur le web. Le Forum a été présidé par M. Jean Philbert Nsengimana, Ministre de la jeunesse et des TIC, Gouvernement du Rwanda, et a été organisé conjointement par l'UIT, l'UNESCO, la CNUCED et le PNUD, en collaboration étroite avec toutes les institutions du système des Nations Unies.

«Je salue la communauté mondiale du SMSI pour le succès de cette nouvelle édition du Forum. Les progrès enregistrés ici à Genève la semaine dernière, qu'il s'agisse des 5 millions de jeunes qui ont acquis des compétences numériques, de l'amélioration de l'accessibilité numérique ou des outils qui ont été fournis aux pays pour qu'ils progressent sur la voie de la numérisation, auront des répercussions dans le monde entier»" a déclaré le Secrétaire général de l'UIT, Houlin Zhao.