Afrique: Deuxième édition de l'Africa Start-up Tour - Abidjan accueille l'événement

Le rendez-vous panafricain des innovateurs et entrepreneurs africains aura lieu du 6 au 9 Juillet à Abidjan Plateau à la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Abidjan.

Après une première édition qui a rassemblé 150 entrepreneurs et 30 mentors à Dakar au Sénégal, Initiative For Africa met le cap sur Abidjan pour la deuxième édition de son programme phare, l'Africa Start-up Tour. Objectifs : inspirer, former et propulser les jeunes entrepreneurs et porteurs de projets du continent.

Fort du succès de la première édition initiée à Dakar en 2016, c'est à Abidjan, symbole de cette Afrique innovante et émergente qu'Initiative For Africa fera battre pendant quatre jours le cœur de l'Afrique entreprenante.

Le programme Africa Start-up Tour qui mise tout sur le capital humain, répond à la grande problématique de l'accompagnement et de la formation qui figure parmi les premiers besoins des entrepreneurs africains, avant même le financement.

Citant le dernier rapport de la Banque Africaine de développement, Entrepreneuriat et industrialisation, Adébissi Djogan, Fondateur & Chief Executive Officer d'Initiative For Africa explique que «la clé de la transformation structurelle du continent africain, c'est d'investir dans la culture émergente de l'innovation et de l'entreprenariat. Or, libérer les énergies de ces innovateurs et entrepreneurs pour en faire des champions économiques demande de manière urgente un effort global, un investissement de terrain pour leur apporter, dès leurs débuts, les outils structurants à même de leur permettre de créer des modèles d'entreprises durables et à forte croissance».