Maroc: Africa Design Award 2017 - Six laureats couronnés

Une semaine après la clôture du concours de design Africa Design Award 2017, fondé en 2014 par le designer Hicham Lahlou, six lauréats ont été couronnés lors de la soirée de Gala organisée à Rabat.

L'édition 2017 de l'Africa Design Award organisée avec la participation de la World Design Organization était ouverte à tous les designers du continent Africain, les PME et les entreprises opérant directement ou indirectement dans le design et l'innovation, et qui ont vocation à apporter de la valeur ajoutée pour le continent Africain.

«Nous avons reçu 60 candidatures au départ, puis 30 ont été retenues. Le choix n'a pas été facile. Ils sont tous talentueux», confie Amine Gharbi, un des membres du jury.

Quant au fondateur de ce projet, Hachim Lahlou, il a été catégorique: «je ne faisais pas partie des membres du jury par déontologie. Je n'ai vu les projets des lauréats que le jour même au moment de la répétition».

Cette édition a vu le couronnement de Scrimgeour Hazel (first Prize) représentant le Royaume-Uni qui a été primée pour une application mobile qu'elle a développée pour le compte de CNH New Frontiers. Cette application permet de créer des liens et des communautés entre les agriculteurs/fermiers d'une part et les coopératives, infrastructures et industriels d'autre part, avec comme finalité de créer des synergies, faisant ainsi bénéficier ces derniers du savoir-faire et de la productivité des fermiers/agriculteurs qui eux, profitent de formations en matière de technologie et de mécanisation.

Ensuite, Mehdi Riah (Product Design Prize) représentant le Maroc qui a été récompensé pour son œuvre NOOR, une lampe solaire inspirée par les terres de l'Afrique pour les terres de l'Afrique afin de répondre à un besoin fondamental tout en représentant la beauté de l'Afrique, sa nature et sa chaleur. Le design de la lampe Noor s'inspire en effet du visage de la femme africaine et se veut un miroir de sa lumière intérieure.

Puis, à A.D Fashion Studio (Concept Design Prize) qui a été primé pour son lookbook - Fashion Design proposant une collection est une marque de prêt-à-porter, de maroquinerie et d'accessoires conçue et imaginée par Angéline Dangelser et Ali Drissi. On y retrouve un dressing contemporain et intemporel, qui habille les femmes actives et affirmées avec une silhouette tout en féminité́, audacieuse avec une pointe rétro mais toujours tendance.

De même que Felix Fokoua (Young Designer Prize), un jeune artiste illustrateur camerounais qui a été récompensé pour son projet «Secteur 4ème Stade» à travers lequel il propose des illustrations sous forme d'artworks-tableaux et qui ont pour but de rendre justice à la beauté simple et à l'essence culturelle de la vie quotidienne au Cameroun.

Et Gbane Bacary (Architecture & Design Space Prize) de la Côte d'Ivoire qui a été primé pour son concept architectural basé sur le détournement de conteneurs et leur réutilisation en tant que showrooms pour la mode Africaine, avec comme finalité la valorisation de la culture africaine.

Enfin, Ouidad Samlali (Morocco Design Awards Prize) du Maroc qui a été primée pour son projet de design d'un espace de création destiné aux enfants issus de différentes classes sociales avec un programme d'ateliers artistiques réguliers dans l'objectif de promouvoir l'accessibilité des arts aux enfants.