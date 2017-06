Ile Maurice: Media Trust - 104 journalistes formés en deux ans

Après plus de 10 années dans l'ombre, c'est en 2015 que le board du Media Trust a été reconstitué. Pour le chairman, il faudra cependant davantage d'engagement de la part des entreprises de presse. «Nous avons souvent ressenti le manque de soutien de la part de la direction des entreprises de presse. Ces derniers ne contribuent pas plus activement aux activités et à l'épanouissement du Media Trust», a-t-il soutenu.

«Ce serait bien si on pouvait former au moins 100 journalistes par année.» Faisant le bilan suivant la renaissance du Media Trust, lors d'un point de presse ce vendredi 30 juin, le chairman de cette instance affiche aussi ses ambitions pour l'avenir. Mais, déjà, Lindsay Rivière se targue d'avoir pu faire en sorte que 104 journalistes aient pu être formés en deux ans.

