Ile Maurice: SCBG-BAM - Rs 6,5 milliards additionnels déboursés pour le remboursement

Il est arrivé à bord d'un vol en provenance de Munich. Et ce ressortissant russe, s'étant… Plus »

En ce qu'il s'agit des coopératives, un remboursement de 100 % sera accordé pour ceux ayant investi jusqu'à Rs 200 000. Au-delà de cette somme et ce, jusqu'à Rs 2 M, 70 % seront décaissés et 60 % seront consentis pour ceux ayant placé davantage d'argent. Un communiqué devrait être publié sous peu pour mieux expliquer la nouvelle formule.

A ce jour, Rs 10,5 milliards ont été décaissés pour les 11 500 clients ayant souscrit au plan SCBG et 3 351 tombant sous le BAM. A cela, il faudra compter Rs 6, 5 milliards avec la nouvelle formule trouvée par le gouvernement. Celle-ci est la suivante : les clients de BAM seront remboursés à 85 % pour ceux ayant investi jusqu'à Rs 200 000. Pour ceux qui y ont déposé plus de Rs 200 000 jusqu'à Rs 2 M, le remboursement sera de 70 % tandis qu'au-delà de cette somme, le barème a été fixé à la moitié de cette somme.

Et de souligner que la solution présentée quant au remboursement des clients du plan Super Cash Back Gold (SCBG) et Bramer Asset Management (BAM) par son prédécesseur avait exclu les petites coopératives.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.