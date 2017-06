Congo-Kinshasa: Le 30 juin célébré dans la méditation - «Une catastrophe», déplore l'archevêque de Bukavu

Au cours d'une messe célébrée vendredi 30 juin à Bukavu, l'archevêque de Bukavu, Mgr François Xavier Maroy, a qualifié de «catastrophe» le fait que le 57e anniversaire de l'accession de la RDC à l'indépendance est célébré dans la méditation sur proposition du président Joseph Kabila.

«Tout le monde devait être fier, avec des uniformes, des tenues. On fait des marches, des défilés, on boit, on chante. Mais à toute une nation, dire que notre journée d'accession à l'indépendance, nous allons la passer dans la méditation. Donc on est plus homme, on ne vit plus. C'est une catastrophe», a affirmé le prélat catholique durant l'homélie, attribuant cette catastrophe au fait que les congolais «n'ont pas aimé travailler [pour la paix]».

La veille, dans un court communiqué, le président Joseph Kabila avait invité la population congolaise à célébrer cet anniversaire «dans le calme et la méditation.»

L'archevêque de Bukavu a profité de cette occasion pour appeler tous les chrétiens à prendre conscience de leur responsabilité face à la crise qui secoue actuellement la RDC et qui, a-t-il souligné, entrave la marche du pays vers le progrès.

Pour lui, cette crise tire essentiellement son origine dans la mauvaise gouvernance. Il a demandé à la population de réfléchir sur le travail à faire pour éviter «la honte que le Congo connait aujourd'hui.»

Fustigeant toute action armée pour déstabiliser le pays, Mgr. François Xavier Maroy a annoncé une réunion pour réfléchir sur des actions que les Congolais doivent mener avec l'accompagnement de l'Eglise, afin de sortir le pays de la crise.