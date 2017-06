Sénégal: Le syndrome SDE hante le Plan Sénégal Émergent

Le gouvernement s'était engagé à commanditer un audit très rapidement pour situer les responsabilités. Mais, le hic est que dans la gestion de ce dossier, les deux sociétés, SDE et SONES se font marquage à la tuyauterie et s'époumonent dans des explications difficiles à avaler..

La SDE tourne les populations sénégzlaises en eaux de boudin. Depuis plusieurs jours, les habitants dakarois prennent leur mal en patience et font des pieds et mains pour trouver le liquide précieux. Les explications des autorités de la SDE, société en charge de la distribution d'eau semblent ne pas convaincre les usagers.

A priori, cette récurrente affaire de pénurie d'eau ensable le charme du Plan Sénégal Émergent ( PSE ). Après avoir fait face à sa première grande crise sociale depuis son arrivée au pouvoir en 2012, le syndrome SDE agace et laisse entrevoir une sorte de rapport de force qui joue en faveur d'une entreprise qui impose sa loi à la puissance publique. Que lu désaveu infligé au régime de la part d'une société aux capitaux mixtes qui exerce sous le pavillon juridique et fiscal du Sénégal.

Mieux, l'affaire Keur Momar SARR avait poussé le président Macky Sall d'écourter son séjour aux États Unis pour prendre le dossier en main. Que s'est-il passé ? Le chef de l'état est plus que jamais animé d'une volonté de rectifier le tir. Des décisions avaient été prises et les responsabilités situées. Pourquoi subitement, le calvaire refait surface. Encore pour combien de temps ?.

Entre le gouvernement sénégalais et cette filiale d'une multinationale, le révulsant dialogue de sourds est la chose la mieux partagée. L'on se rappelle de la visite audacieuse de l'ex Premier ministre, Mme Aminata TOURE sur le site et sa décision ferme de rappeler à l'ordre son ancien Directeur Général Mamadou DIA et l'instruction audacieuse de régler cette pagaille. À la Présidence, ce discours n'avait pas plus à l'époque à certains pontes des officines du palais.

