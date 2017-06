Afrique de l'Ouest: Le Conseil des Ministres de l'UEMOA scrutent les conditions d'une croissance accélérée

Par ailleurs, poursuit M. Ba, la Banque Centrale informera le Conseil des Ministres, des décisions de la réunion du Comité de Politique Monétaire de la BCEA tenue le 7 juin 2017, et de la révision du cadrage macroéconomique des pays de l’UEMOA pour les années 2017 et 2018.

Le président du Conseil, par ailleurs, Ministre de l’Economie et des Finances du Sénégal, fait savoir que l’occasion sera aussi saisie pour examiner la proposition de plafonds d’indemnisation des déposants et de taux de contribution des adhérents au Fonds de Garanties des Dépôts dans l’UMOA (FGD-UMOA).

Entre autres points au titre de la BCEAO, le Conseil se prononcera sur les implications pour l’UMOA, de la migration des statistiques monétaires vers les normes les plus récentes du Fonds Monétaires internationales (FMI) et de la production des comptes nationaux des Etats membres de l’Union selon les normes SCN 2008.

Dans l’ensemble, souligne le président du Conseil des Ministres, « l’activité a bénéficié d’une bonne tenue du secteur primaire, d’un dynamisme des BTP et d’un maintien des performances au niveau des transports et des communications ».

Le président en exercice du Conseil des Ministres, en l’occurrence M. Amadou Ba, fait savoir que le Conseil s’appuiera sur l’évolution récente et les perspectives économiques de l’Union qui y sont décrites pour décider des mesures appropriées visant la consolidation des acquis et l’accélération du rythme de progression de l’activité économique dans les États membres de l’Union.

Le rapport sur la situation économique et monétaire de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) au 31 mars 2017 est l’un de point culminant de cette rencontre capitale.

Un ordre du jour riche et varié a été soumis par les Organes et Instituions de l’Union, à l’appréciation du Conseil des ministres de l’UEMOA, lors de la session ordinaire tenue ce vendredi 30 juin au siège de la Banque la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), situé à Dakar.

