Sénégal: Temps d'antenne pour les législatives - 2 minutes accordées à chaque formation

La réunion entre le Cnra, la Rts et les partis et coalitions de partis a permis d'accorder les violons pour une bonne organisation du temps d'antenne lors de la campagne électorale qui débute le 9 juillet.

Finalement, le consensus a prévalu entre le Cnra, la Rts et les partis et coalitions de partis politiques. La rencontre d'échange qui a eu lieu, hier, dans l'enceinte de la Rts, entre ces différentes entités, a permis de trouver une solution sur le temps d'antenne accordé à chaque entité et sur l'ordre de passage. Ainsi le temps imparti à chaque parti ou coalition de partis est de 2 minutes pour s'adresser aux Sénégalais.

Même si certains ont milité pour 3 minutes voire 4, Racine Talla, le Directeur général de la Rts a rassuré les mandataires sur la pertinence de ces 2 minutes d'antenne. « C'est largement suffisant pour faire une bonne communication. Tous les spécialistes l'ont dit et redit. Ce n'est donc pas quelque chose que nous balançons comme ça », a dit le Directeur général de la Rts.

Chacune des 47 listes fera 10 jours de studio en plus des enregistrements à l'extérieur. Toutefois, même si des moyens sont mis à la disposition de la Rts, il est impossible à nos confrères de mettre autant d'équipes pour autant de listes. « La possibilité de mettre 47 équipes sur 47 listes n'est pas offerte au Sénégal, simplement parce qu'il y a un déficit de moyens. Chaque équipe devant comprendre 5 personnes, ce qui ferait un total de 235 personnes », a indiqué Babacar Touré du Cnra. Pour ce qui concerne la Diaspora, Racine Talla a toutefois précisé que la Rts pourra mettre 8 équipes dans les 8 départements définis.

Concernant l'ordre de passage des partis et coalitions, un tirage a été opéré sur place. Il a été ainsi arrêté 6 groupes de passage, avec des têtes de liste respective. Chaque groupe comprenant 8 listes. Pour ce qui est de la tranche de diffusion, deux passages sont organisés chaque jour. Le premier qui s'étale de 18h 30 à 19h 45 est composée de 24 listes et le second qui s'étale de 21 h à 22h 15 va concerner les 23 autres listes. Babacar Touré s'est dit satisfait de cet accord qui a été trouvé entre les responsables politiques, même si, a-t-il précisé, «consensus ne veut pas dire unanimité ». Il a aussi promis de faire en sorte que le Cnra veille à sa mission.