Sénégal: Yoff, Colobane et Rebeuss - Les travaux d'assainissement et de drainage des eaux pluviales lancés

L'Office national de l'assainissement du Sénégal (Onas) a lancé, hier, à Dakar, les travaux du projet d'assainissement et de drainage des eaux pluviales. D'un coût global de deux milliards de FCfa, le projet concerne les quartiers de Yoff, Colobane et Rebeuss.

Le ministre de la Gouvernance locale, du Développement et de l'Aménagement du territoire, Abdoulaye Diouf Sarr, a procédé, hier, au lancement des travaux du projet d'assainissement des eaux pluviales. C'était en présence du directeur de l'Office national de l'assainissement du Sénégal, Alioune Badara Diop, et du secrétaire d'Etat à l'Hydraulique rurale, Diène Faye. Ces travaux permettront la réhabilitation et le prolongement du canal du centre de santé Philippe Maguilène Senghor.

Il est aussi prévu, dans ce projet, la construction d'une station de pompage au quartier Baye Laye et d'autres infrastructures de lutte contre les inondations à Colobane et Rebeuss. Selon le secrétaire d'Etat à l'Hydraulique rurale, les travaux vont durer six mois. « Ils permettront de régler définitivement le problème d'assainissement des quartiers de Yoff, de Colobane et de Rebeuss parce que les eaux fluviales seront évacuées jusqu'à la mer », a expliqué Diène Faye.

Indiquant que le président Macky Sall accorde une importance capitale aux questions d'assainissement, il a invité tous les départements ministériels à s'impliquer dans la lutte contre les inondations. « Ce projet est venu en son heure », a indiqué M. Faye avant de rassurer que les délais des travaux seront respectés.

Le directeur de l'Office national de l'assainissement du Sénégal a, lui, promis de mettre les moyens nécessaires pour que les populations des zones citées puissent disposer de ces ouvrages dans les délais. Alioune Badara Diop a rappelé que c'était une urgence de lancer ces travaux pour sauver les communes ciblées des inondations.

Le maire de Yoff qui a salué le lancement de ces travaux a indiqué que ce projet sera une occasion d'enlever tous les branchements clandestins. Abdoulaye Diouf Sarr a ainsi expliqué que le Programme décennal d'urgence de lutte contre les inondations (2012-2022) a réglé ces questions au niveau de l'hôpital Philippe Maguilène Senghor et au quartier Ouest Foire.