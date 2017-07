Sénégal: Ziguinchor - Les agents de santé demandent à être soignés

Pour les contestataires, ces structures déjà mal en point financièrement, resteront immergées dans une crise sans mensualisation des remboursements. C'est pourquoi ils demandent le désengorgement des hôpitaux de Ziguinchor qui sont vétustes dans leur majorité et proposent le financement des structures secondaires de santé pour régler la situation. S'insurgeant contre le non-respect du décret sur le statut spécial du personnel des établissements publics de santé et les retards accusés dans la mise en place des fonds de motivation, ils disent ne rien savoir de leur futur professionnel.

Ils indiquent ne plus supporte de rester les bras croisés, sans réaction alors que le système de santé est menacé, faute de fonds de dotation qui, disent- ils, peinent à arriver à la base, notamment au niveau des départements de la région de Ziguinchor. « On assiste à une rétention totale ou partielle des fonds de dotation santé par les communes, particulièrement dans les départements de Ziguinchor et de Bignona », se désolent ces agents de santé, dans les colonnes de Walf Quotidien. Cela n'encourage pas le bon fonctionnement des établissements sanitaires, ajoutent-ils. Ils soulignent, par ailleurs, que faute de fonds, le volet de la gratuité des soins des enfants de 0 à 5 ans dans la Couverture maladie universelle (CMU) risque d'être touché.

