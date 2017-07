Sénégal: OMVS - Le nouveau Haut commissaire appelle à relever "les nouveaux défis"

Il ajoute que la CPE a déjà rendu des arbitrages sur "les grands dossiers célèbres", dont le projet du canal du Cayor, présenté à la 16e réunion de la commission, tenue en Mauritanie du 21 au 24 juin 1993, ainsi que des dossiers d'alimentation en eau des villes de Dakar, Nouakchott et des mines d'or du Mali et du Sénégal.

Elle est chargée des principes et modalités de la répartition des eaux du fleuve au niveau des Etats et entre les acteurs d'utilisation, dans les domaines de l'agriculture, de l'industrie, de l'alimentation en eau potable et des transports, note le texte.

Cette session préparatoire à l'hivernage et d'évaluation du bilan de gestion des barrages de Manantali et de Diama, sera suivie d'une réunion pour l'élaboration d'un "programme de gestion optimale, afin de satisfaire les besoins en eau" des Etats membres de l'OMVS, souligne un document remis à la presse.

L'OMVS doit par ailleurs s'armer de plus de ressources humaines qualifiées, "afin d'arriver à des résultats positifs au profit des populations bénéficiaires", conformément selon lui aux directives des chefs d'Etat et de la conférence des ministres.

La visibilité des actions en direction des populations bénéficiaires, "en termes de projets structurants et d'habitation, doit être aussi portée par tous les membres et cadres de la commission, afin de mettre en exergue une dynamique économique, pour traduire efficacement la vision des chefs d'Etats" des pays membres de l'OMVS, a-t-il dit.

