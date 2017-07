Sénégal: Dividende démographique - Birima Mangara voit en la jeunesse africaine un atout

Lors de la cérémonie nationale de lancement de la feuille de route de l'Union Africaine sur le dividende démographique, le ministre du Budget, Birima Mangara a noté que la population de l'Afrique de l'Ouest et du Centre se caractérise par sa jeunesse.

Selon lui, près des deux tiers ont moins de 24 ans. Les jeunes âgés entre 15 et 24 ans représentent 60 pour cent des sans-emploi en Afrique et ceux qui parviennent à trouver du travail, s'activent généralement dans le secteur informel avec des revenus faibles et précaires. Ces jeunes sont confrontés à un manque d'éducation, de qualification professionnelle et à un faible accès aux services de santé sexuelle et reproductive.

Or, aujourd'hui, poursuit-il, l'un des grands atouts de l'Afrique réside dans sa population jeune dans la mesure où elle constitue un potentiel d'une haute utilité pour le développement. Si l'Afrique disposait de ressources suffisantes permettant d'assurer l'éducation, la prise en charge sanitaire et l'insertion de cette couche importante de population dans le circuit économique, le tout adossé à une politique de bonne gouvernance, elle bénéficierait davantage du dividende démographique en vue de son émergence à l'instar des pays émergents d'Asie.

Aussi, le fait de tirer pleinement profit du dividende démographique offre une excellente opportunité de lutter contre le chômage qui affecte les jeunes et de s'attaquer aux causes profondes de nombreux défis majeurs auxquels se trouve confrontée l'Afrique dont notamment les migrations forcées, la radicalisation et l'extrémisme violent.

«Par ailleurs, l'atteinte des Objectifs pour le Développement Durable et la construction d'une Afrique prospère que nous voulons, dépendent aussi en grande partie de la capture du dividende démographique», note Birima Mangara.