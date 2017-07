Congo-Kinshasa: Sanctions des USA et EU contre des responsables congolais - Les banques prêtes à appliquer

Cette conférence de presse intervient après sa rencontre du 8 juin avec le département d'Etat et le trésor américains, qui lui ont fourni des indications sur la mise en œuvre de mesures restrictives en matière de déplacements et le gel des avoirs infligées à quelques personnalités congolaises. Ces dernières ne pourront plus nouer de relations d'affaires avec des entités ou individus américains.

«Si vous ne n'appliquez pas la sanction, vous allez vous-mêmes être sanctionné. Ça veut dire que vous ferez partie de ces listes sur lesquelles il y aura des restrictions soit des interdictions. Et s'il y a interdiction, vous ne pourrez plus faire du dollar américain», a redouté la même source.

Copyright © 2017 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.