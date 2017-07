«Célébration de la journée internationale de la lutte contre le trafic et l'abus des drogues… Plus »

Ça ne doit pas être perçu de cette façon. Comme je vous l'ai dit au niveau de l'opposition républicaine, on n'a pas fait de fusion des partis. Donc c'est une plateforme commune. Lors des législatives, l'UFDG s'est alliée à d'autres partis notamment, les NFD, l'UFC et le RDIG. Cette fois-ci, il s'agit des élections communales. L'UFDG dans sa stratégie ambitionne de présenter des listes sur toute l'étendue du territoire. Ce qui est normal vu la taille de notre parti implanté dans tout le pays. Ce qui n'est pas le cas pour d'autres formations politiques. Nous préférons nouer des alliances au second tour parce qu'il faut savoir que les communales ont deux tours. Il y a les listes qui compétissent au premier tour puis après les conseilleurs communaux, des districts ou des quartiers qui sont élus se retrouverons pour élire leur exécutif. Au niveau de l'UFDG, nous avons proposé de nouer les alliances au second tour pour contrôler le maximum des exécutifs des conseils communaux dans le pays.

Les NFD et l'UFC et le RDIG avaient tissé une alliance avec l'UFDG aux législatives de 2013. Qu'ils créent aujourd'hui leur propre alliance cela ne présage-t-il pas une division?

