Rwanda: Présidentielle 2017 - Shima Rwigara demande des explications au sujet de sa disqualification sur la liste des candidats

D'ores et déjà, la Commission électorale a annoncé qu'il rembourserait aux candidats qui obtiendront plus de 5% des suffrages, une partie de leurs dépenses de campagne.

Quatre candidats indépendants, qui cherchent à entrer dans cette course à la présidentielle, ont reçu un délai devant expirer le 5 juillet pour satisfaire aux exigences fixées par la Commission afin de se qualifier. Parmi ces candidats, il y a notamment Gilbert Mwenedata, Philippe Mpayimana, Fred Sekibubo Barafinda et Diane Shimwa Rwigara, à en croire la même source.

Libreville — Diane Shimwa Rwigara, la fille du magnat rwandais, feu Assinapol Rwigara, qui a fait fortune dans l'immobilier et dans l'importation des produits de tabac au Rwanda, a sommé, ce vendredi, la Commission électorale nationale de fournir des explications concernant la disqualification de sa candidature pour l'élection présidentielle prévue les 3 et 4 août prochain au Rwanda, a-t-on appris de source officielle à Kigali.

