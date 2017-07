Togo: Visite du ministre des affaires étrangères togolais à Washington

Libreville — Le ministre togolais des Affaires étrangères, de la Coopération et de l'Intégration africaine, Robert Dussey, a été reçu, jeudi à Washington, par le Secrétaire d'Etat américain, Rex Tillerson, pour discuter des questions d'intérêts économiques et de développement, a-t-on appris ce vendredi à Lomé, de sources officielles.

Selon le ministère des Affaires étrangères, Dussey et Tillerson ont échangé sur la tenue du forum AGOA (ndlr: African Growth and Opportunity Act, une loi américaine sur la croissance et les opportunités économiques en Afrique, qui accorde un accès préférentiel aux exportations provenant des pays africains vers le marché américain) à Lomé du 8 au 10 août prochain et du dialogue entre le Togo et le Millenium challenge corporation (MCC), où le Togo œuvre pour son éligibilité en vue de bénéficier des projets de développement de la part des USA.

Outre ces questions, indique-t-on, les échanges ont également porté sur l'organisation en octobre prochain du tout premier Sommet Afrique-Israël, soutenu par les Etats-Unis d'Amérique qui entend créer, indique-t-on, «un nouvel axe de coopération entre l'Afrique, Israël et les Etats-Unis».

Le Togo et les USA, rappelle-t-on, entretiennent depuis une dizaine d'années, de très bonnes relations diplomatiques et militaires qu'une coopération économique et commerciale.