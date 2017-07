Maroc: Plantation de 10.000 ha additionnels d'arbres fruitiers dans la province d'Al-Hoceima

Ces chiffres placent Al Hoceima à la tête des provinces de la région en la matière, a relevé le responsable, notant que parallèlement à ces programmes, il y a d'autres projets pour la réalisation de 100 km de routes en vue de faciliter la valorisation et la commercialisation des produits agricoles, en plus de plusieurs projets d'irrigation.

Depuis le lancement du Plan Maroc Vert, le ministère a accordé une grande importance à l'agriculture dans la région, à travers la plantation de 16.000 ha, en plus du programme inscrit dans le cadre du projet "Al Hoceima - Manarat al Motawassit" pour planter 8.000 ha d'arbres fruitiers, a déclaré le ministre à la presse au début d'une rencontre de communication avec les agriculteurs, les élus et les acteurs de la société civile dans la commune de Beni Ammart.

Le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Aziz Akhannouch, a annoncé, jeudi dans la commune rurale de Beni Ammart, un nouveau programme pour la plantation de 10.000 ha additionnels d'arbres fruitiers lors des quatre prochaines années dans la province d'Al Hoceima.

