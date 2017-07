Maroc: La Fondation Zakoura parmi les 15 finalistes des WISE Awards 2017

Le Maroc participera à Doha à une plateforme internationale et multidisciplinaire destinée à encourager la réflexion, la créativité, le débat et l'action concrète

La Fondation Zakoura a été sélectionnée pour faire partie des quinze finalistes retenus par le Sommet mondial de l'innovation pour l'éducation (WISE) grâce à leur approche innovante et efficace face aux défis auxquels est aujourd'hui confronte le monde de l'éducation.

La Fondation a été sélectionnée par les WISE Awards 2017 pour son projet ANEER, (Action nationale pour l'éducation de la petite enfance en zone rurale), précise la Fondation dans un communiqué parvenu jeudi à la MAP. Chaque année, les WISE Awards distinguent les projets éducatifs les plus innovants du monde, qui apportent des solutions uniques aux défis contemporains en matière d'éducation.

Fondée sur un mode de développement communautaire, ANEER vise l'extension du préscolaire en zone rurale avec l'objectif de créer 500 écoles au profit de 50.000 enfants âgés de 4 à 6 ans, souligne la même source, notant que grâce à la mobilisation des partenaires et des collaborateurs de la Fondation, près de 6.000 enfants ont déjà été préscolarisés depuis le lancement d'ANEER en avril 2015.

"Nous sommes très honorés que notre projet ANEER fasse partie des quinze finalistes des WISE Awards. Nous espérons que cela permettra de mettre en lumière l'importance de l'éducation dès le plus jeune âge et l'urgence d'en faire une priorité dans la région. Nous sommes très heureux de rejoindre la communauté WISE pour partager les meilleures pratiques en matière d'e éducation", a estimé la directrice générale du développement et partenariats de la Fondation Zakoura, Rita El Kadiri, citée par le communiqué.

Les quinze projets finalistes aux WISE Awards, qui viennent de neuf pays, ont été soumis à des critères stricts de sélection. Ils ont été choisis pour leur vision novatrice, leur efficacité et leur impact positif sur le terrain, ainsi que pour leur stabilité financière et leur potentiel de développement et d'adaptation à d'autres contextes. Les six projets lauréats des WISE Awards seront annoncés en septembre 2017 et recevront leur récompense lors du 8ème Sommet mondial de l'innovation pour l'éducation qui se tiendra du 14 au 16 novembre à Doha (Qatar), rappelle-t-on. WISE est une plateforme internationale et multidisciplinaire destinée à encourager la réflexion, la créativité , le débat et l'action concrète. A travers le Sommet et une série de programmes, WISE est aujourd'hui une initiative de référence sur les nouvelles approches en matière d'éducation, s'appuyant sur l'innovation et la collaboration.

Reconnue d'utilité publique, la Fondation Zakoura œuvre depuis 20 ans en faveur du développement humain par le biais de l'e éducation des enfants, la formation des jeunes et l'autonomisation des femmes. Disposant d'une expérience confirmée dans le déploiement de programmes socio-éducatifs à destination des populations défavorisées, ses actions ont bénéficié à plus de 140.000 enfants, jeunes et femmes. A travers son programme d'éducation non formelle, 419 écoles ont été créées, permettant la scolarisation de plus de 20.000 enfants en dehors du système scolaire, fait savoir le communiqué.