Sénégal: Plus du tiers de la population sénégalaise détient un emploi (ANSD)

"En milieu urbain, poursuivent ses statisticiens, ce taux d'activité des 15 ans ou plus a été de 55,4%, contre 57,4% en milieu rural. En revanche, il a varié sensiblement selon le sexe : alors que 64,4% des hommes âgés de 15 ans ou plus ont été sur le marché du travail, le taux n'a été que de 49,6% pour les femmes en âge de travailler".

L'ANSD affirme que durant le premier trimestre 2017, "plus de la moitié (56,3%) de la population en âge de travailler (15 ans ou plus) a participé au marché du travail".

"Le taux de chômage des personnes âgées de 15 ans ou plus est évalué à 22,7% au premier trimestre 2017", ce qui fait que le chômage "est plus accentué en milieu rural où 27,7% de la population active sont" touchés par ce phénomène, "contre 18,5% en zone urbaine", écrivent les statisticiens.

"Des variations plus importantes encore sont observées entre les hommes et les femmes. Pour les premiers, le taux d'emploi était de 48,3% pendant le premier trimestre de 2017 contre 5,3% seulement pour les autres", ajoute l'ANSD.

Dakar — Plus du tiers (35,6%) de la population âgée de 15 ans au moins détenait un emploi au premier trimestre 2017, le taux d'emploi variant entre les villes et les zones rurales, a-t-on appris vendredi de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.