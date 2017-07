Mauritanie: L'Association des maires et Conseils Municipaux de Mauritanie condamne la campagne médiatique visant à saper notre cohésion sociale

Le Bureau Exécutif de L'Association des maires et Conseils Municipaux de Mauritanie, présidé par M. Cheikh Ould Baya, le président de l'association, a tenu jeudi à Nouakchott une conférence de presse dans laquelle il a condamné énergétiquement ce qu'il a qualifié de" campagne médiatique visant à saper notre cohésion sociale" et rendu public la pétition suivante :

"Nous, soussignés, maires de Mauritanie, réunis au sein de L'Association des maires (AMM) et Conseils Municipaux de Mauritanie,

-Constatant avec regret que la scène médiatique est inondée ces derniers temps des discours pêchant la haine, la discorde et semant la division au sein de notre peuple pacifique ;

-Considérant que nos générations successives ont cultivé au fil des siècles, des valeurs qui ont permis à la société de résister aux pêcheurs du fanatisme, de l'extrémisme, de la division et des querelles intestines ;

-Profondément convaincus que la diversité de notre peuple est une source de richesse plutôt qu'une cause de division ;

-Condamnons énergétiquement toute déclaration de haine et de division, d'où qu'elle vienne, et appelons tous à une communion des cœurs pour préserver notre unité nationale, notre cohésion et assurer le développement de notre pays et la prospérité de notre peuple.

-Demandons aux pouvoirs publics de s'opposer avec la plus grande force que leur confèrent les lois, et chacun en ce qui le concerne, à tous ceux et celles qui se rendent coupables des discours racistes ou ethnicistes et aux médias utilisés à cette fin ;

-Nous faisons appel aux médias pour s'abstenir de diffuser ces discours tendancieux".

Après la déclaration, le président de l'AMM a répondu aux questions des journalistes traitant les différents aspects du sujet.