Afrique de l'Ouest: Communiqué de presse - Position des États-Unis à Propos de la Création d'une Force Conjointe G5 Sahel

US Embassy - Les États-Unis d'Amérique encouragent les pays du G5 Sahel que sont le Burkina Faso, le Tchad, le Mali, la Mauritanie et le Niger pour la création d'une force conjointe G5 Sahel.

Cette force leur permettra de mieux coordonner leurs efforts pour lutter contre l'extrémisme sur le continent et prendre en charge la sécurité et les efforts de stabilisation au niveau régionale. Nous considérons la force conjointe G5 Sahel comme une étape importante vers la restauration de la paix et la sécurité dans la région du Sahel.

Nous nous félicitons du fort engagement du Président Macron sur cette question importante, car la France est un partenaire essentiel dans cet effort. Nous partageons entièrement les mêmes objectifs pour la création d'une future force G5 et un Sahel sécurisé et prospère.

Les États-Unis d'Amérique appuient déjà les pays du G5 Sahel et plusieurs autres initiatives régionales de sécurité à travers des mesures ciblées d'assistance bilatérales et régionales.

Grâce à divers programmes de coopération en matière de sécurité et d'assistance sécuritaire, les États-Unis se sont engagés à fournir plus de 600 millions de dollars au cours des cinq dernières années aux pays du G5 Sahel. Nous avons fourni aux membres du G5 un soutien militaire, ainsi que des formations et du matériel.

Nous avons également fourni à ces mêmes états des renseignements et informations de reconnaissance et facilité leur participation à des exercices militaires régionaux.

En plus de l'accent mis sur le renforcement d'une force conjointe, nous explorons des options d'engagement avec les pays du G5 Sahel sur des questions portant sur la résilience, la gouvernance et le développement des infrastructures, car nous pensons que ces pays ne peuvent atteindre une sécurité à long terme sans bonne gouvernance et sans développement économique.

Ce soutien permettra de créer des capacités pour répondre aux menaces de sécurité immédiates dans la région et mettra l'accent sur le renforcement des institutions et des capacités requises pour la sécurité régionale à long terme.

Nouakchott, le 30 juin 2017